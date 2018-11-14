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陀B照食辣 ﻿樂基兒﻿﻿報喜懷男丁﻿

2018-11-14 列印
■Gaile昨日大方透露陀男B。
■Gaile表示老公仔女都好喜歡。資料圖片
■網民在Gaile的ig瘋狂惡意留言。網上圖片
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　　昨日，陀B三個多月的樂基兒(Gaile)出席公開活動時，大方透露腹中BB是男仔。談及首度懷孕的口味轉變問題，佢笑言自己唔聽話，因為忍唔到口會食辣嘢。



　　樂基兒昨日表示，以往愛食漢堡包及薄餅，現在已完全唔想食，反而吃芥蘭、牛肉及蔬菜。問到老公Ian是否喜歡仔？她說仔女都無問題，仔會直接一點，女就偏向公主，而究竟在香港還是在外國分娩？Gaile稱暫時還未決定，稍後將返美國與家人度聖誕。

懶理網民惡意留言　　

　　提到近日被網民攻擊，她坦言對自己影響不大，因為她不懂得看中文，但間中會煩到身邊的朋友，因朋友會轉載訊息給她。她覺得任何人都可以在網上發表言論，即使刪除也沒有用。不過對方積極攻擊的行為似乎有點過份，希望對方停一停，做些有意義的事，如玩瑜伽及烹飪。

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