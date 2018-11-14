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行善不收酬勞 紅姑望大眾愛惜大自然

2018-11-14 列印
■紅姑指自己氣場好強，經常接收到好多愛。
■紅姑表示聖誕節是傳遞愛心及充滿希望的節日，不只是飲飲食食。
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　　昨晚，鍾楚紅出席商場聖誕亮燈儀式，作為天主教徒，紅姑表示每年聖誕都會參加子夜彌撒。至於送聖誕禮物給朋友，她表示會將此捐出去，因有感世界上的物質已很豐富。

　　大會安排紅姑在愛情鎖上提字，她事後向傳媒透露寫上「LOVE LOTS」，寓意當中有好多愛。她也表示出席今次活動並不收酬勞，因為工作同時也愛行善。問到聖誕願望，她表示每年一樣，都是希望人類尊重及愛惜大自然，並指現時社交網絡發達，大家更易了解慈善及環保資訊，她也如是，但她並沒個人社交平台，笑言沒甚可分享，怕大家嫌悶，笑言若開平台分享環保訊息，叫大家一定要關注。

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