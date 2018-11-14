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又拍拖外遊 霆鋒王菲機場被「捕獲」

2018-11-14 列印
■王菲一身黑衫黑褲同男友現身機場。
■兩人離開機場時，霆鋒負責推行李。
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　　2014年，謝霆鋒同王菲世紀復合成為佳話，復合4年依然恩愛，但由於王菲個性低調跟男友少有一齊現身，故日前有網友在機場拍到兩人現身機場拍拖外遊，相片迅即被瘋傳。

　　相中阿菲素顏戴黑色口罩遮面，而霆鋒只戴帽及黑超，兩人當時正在機場禁區等行李，女方坐住等，而男方雙手插袋企喺度等。其間身旁一位阿叔忍唔住對兩人眼望望。而當日偶遇王菲同霆鋒嘅網民仲大讚王菲真人好有氣質，另一位大叔就疑似偷影緊。前幾日亦有霆鋒粉絲拍攝到王菲獨自搭飛機，並在網上留言：「嫂大部分都在睡覺，等她醒了想合影，結果嫂嚇得眼珠子瞪老大回答『今天真的不太方便，下次吧！』」圖：網上圖片

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