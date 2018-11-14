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《翠絲》黑仔挑逗戲被剪 惠英紅憶同變性人拍戲

2018-11-14 列印
■紅姐話近10年都無人搵佢拍喜劇，「啲人點解唔搵吓我呢？」
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　　在電影《翠絲》中，惠英紅（紅姐）與姜皓文（黑仔）飾演夫妻，對於黑仔演繹變性人士，她坦言黑仔外形太Man，不過整體演得很好。她說：「我23歲時拍過套戲見過10幾個變性人，其中一個好似余安安，把聲都變埋無喉核，連胸部都生出嚟。」

　　紅姐透露跟黑仔原本有場挑逗戲，她說：「場戲講我話陪佢啦，佢甩開我隻手，然後又係『今晚又搞唔到』嗰種感覺。我諗唔想太早暴露夫妻關係，所以剪走咗。」紅姐笑言覺得最難演是喜劇，更大讚吳君如才有這種魅力。

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