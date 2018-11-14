﻿兒子捧遺照送最後一程 金庸化輕煙 逍遙別塵寰

享譽國際的武俠小說泰斗查良鏞（筆名：金庸）上月與世長辭，享年94歲，其喪禮以私人形式在香港殯儀館舉行，並於昨日出殯，遺體奉移至寶蓮寺海會靈塔舉行火化儀式，「查大俠」化作輕煙，就如他筆下部份俠客般，瀟灑地告別塵寰，逍遙世外！親友及多位政商及娛圈名人，包括全國政協副主席董建華、阿里巴巴集團主席馬雲等，昨日均有前來送金庸最後一程。



武俠小說泰斗、有查大俠之稱的查良鏞（筆名：金庸）曾寫下多部經典武俠小說，包括《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》、《天龍八部》、《笑傲江湖》等而蜚聲國際，他上月底離世，令一班書迷、生前好友、曾演繹其筆下角色的一眾演藝名人大感不捨。金庸的家屬按照他生前意願，喪禮以私人形式在香港殯儀館進行，不設公祭，前日設靈後，昨日出殯，遺體移送至寶蓮寺海會靈塔火化，這位縱橫政界和商界多年的一代文學巨匠，終化作輕煙永別紅塵。



政商要人送別



昨早八時許，金庸的遺孀查林樂怡、兒子查傳倜等親屬，以及其生前好友陸續到靈堂向金庸作最後送別，包括作家蔡瀾、陶傑、李純恩、全國政協副主席董建華、阿里巴巴集團主席馬雲、前行會成員梁智鴻、東亞銀行主席李國寶、導演許鞍華、劉天蘭、馮美基，以及政商名人兼書法家施子清和太太吳淑敏等。



大殮儀式完成後，約十時四十五分，工作人員把金庸遺孀所送的心形大花牌移離靈堂，兒子查傳倜則捧着父親遺照離開殯儀館，他全程低頭、神情肅穆並登上黑色靈車；遺孀查林樂怡及至親好友亦徐徐步出靈堂，眾人神情哀傷。由於傳媒眾多，現場也安排傳媒站在鐵馬後拍照，方便金庸的至親好友離開。隨後金庸的靈柩蓋上一幅淺藍色繡花布，由六位工作人員緩緩被抬上靈車，隨後送往寶蓮寺火化。而蔡瀾、李純恩、馬雲等亦登上家屬車，齊抵達寶蓮寺親送金庸人生最後一程。



此外，有殯儀行業人士接受傳媒訪問時，表示金庸的靈柩蓋上特製的棺木套，通常只有地位崇高的人才會使用，可用以保護棺木免被刮花。



本報記者