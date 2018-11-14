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﻿海會靈塔火化需特准 饒宗頤年初同地火化

2018-11-14 列印
■國學大師饒宗頤年初離世。資料圖片
■著名武打導演劉家良2013年別紅塵。資料圖片
■寶蓮寺位處大嶼山，天壇大佛是著名地標。網上圖片
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  金庸的遺體昨日被移送到大嶼山的寶蓮禪寺海會靈塔火化，據悉，海會靈塔的火化設施並非開放予公眾人士申請，而是讓寺內僧人或與該寺有淵源的善信火化之用。有需要使用火化設施的善信遺屬，可向寺院申請，獲寺方審視批准後才可在該處進行火化。

  過往有不少名人曾於海會靈塔火化，包括2013年病逝的著名武打導演劉家良、今年初離世的國學大師饒宗頤等等。此外，已故天后梅艷芳的骨灰靈位，亦安放於海會靈塔的骨灰龕位。
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