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逛街歎麻辣火鍋 碧咸成都出巡惹哄動

2018-11-15 列印
■碧咸順道遊成都，沿途笑面迎人。
■「萬人迷」碧咸去到邊都咁矚目！
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　　「萬人迷」碧咸（David Beckham）昨晚在港出席活動，原來來港前曾在成都出巡，當他現身店舖時，吸引過百粉絲迫爆店外，盼一睹「萬人迷」風采，更有粉絲迫入店內，欲近距離接觸碧咸，場面哄動。

　　戴上鴨舌帽、一身休閒服的碧咸，和數名友人到當地的購物區閒逛外，晚上亦順道品嚐地道四川麻辣火鍋，更大顯親民本色，與火鍋店員合照留念，歎完火鍋再與朋友直落到酒吧暢飲，盡興而回。據該食店在微博爆料指出，碧咸不吃內臟，酒量及食辣程度則甚厲害，並非常喜歡吃藕片，連點三盤都吃光呢！圖：網上圖片

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