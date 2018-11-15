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賣廣告植入悼念Stan Lee 桂莉芙捱轟即刪貼文

2018-11-15 列印
■Stan Lee離世，不少人都發文悼念。資料圖片
■桂莉芙於晚裝廣告的貼文中悼念Stan，被網友批評。網上圖片
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　　「漫威之父」Stan Lee於美國時間周一在洛杉磯病逝，享年95歲。「復仇者聯盟」多位英雄都公開與Stan的合照悼念，但男星Armie Harmer就批評晒合照的做法只令人覺得是「晒命」而非悼念。而飾演鐵甲奇俠老婆Pepper的桂莉芙柏德露，昨公開與「星爵」基斯柏特的合照，並留言︰「問過我的朋友，這條裙已……有售……更新︰我剛聽到Stan Lee離世的消息，我們會很掛念他，他是一位天才，而且永遠都很可愛。」但此舉惹來網友狠批她在賣廣告的貼文悼念對方，之後她刪除有關貼文。

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