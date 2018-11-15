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朴寶劍攬實喬妹谷新劇

2018-11-15 列印
　　由韓國男星朴寶劍與宋慧喬主演的tvN新劇《男朋友》將在本月28日首播，香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」收看。劇組日前已開始播出預告，其中可見喬妹以清新的短髮Look現身，更一面哀傷的戴着耳機，更與朴寶劍深情對望，令人十分期待。

　　而《男朋友》劇組昨日再公開劇集的新海報，只見朴寶劍從後攬着喬妹，畫面十分唯美，不知寶劍的老友、喬妹老公宋仲基會否呷醋？

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