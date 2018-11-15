﻿團員隨時畢業單飛 仿效AKB48 MIRROR未來將有囡囡加入

ViuTV選秀節目《全民造星》上月曲終人散，由於囝囝們人氣太勁，ViuTV食住個勢組12人男團MIRROR。11月3日出道，12月21日就會於九展舉行首個售票騷，門票於今日公開發售。身兼《造星》監製及MIRROR經理人的花姐（黃慧君）親證，「團員成績好，會有畢業單飛嘅可能。」而佢亦強調，「MIRROR會仿效日本組合AKB48模式，Keep住每年舉行《造星》發掘新人加入MIRROR，而且未必一定係男仔。」意味未來將有囡囡加入，想同MIRROR做隊友，唔使我教啦。



花姐指最初只打算搞偶像夢想真人騷，去到50強發覺好多囝囝有潛質就同公司提議組男團，「好多idea都係嚟自我個仔，佢10幾歲，屬會追偶像年紀，但佢電話裏面有國語歌又有K-Pop，係冇廣東歌。我以前喺四大天王年代做PA（助理編導），當年佢哋上《勁歌金曲》群情汹湧，但係依家冇晒呢啲嘢。」



姜濤Ian未單飛之謎



花姐話12個男仔單係食飯都食到窮，多得兩個傻傻哋嘅老細即ViuTV董事兼總經理魯庭暉同製作部副總裁金廣誠，講明賺錢之餘仲想為呢行做番啲嘢，有公司支持，花姐決定將MIRROR大搞，「下年會再搞《造星》，但未必係男仔，因為我都希望MIRROR唔係一個組合咁簡單，係一個樂壇嘅歷史，好似AKB咁，訓練一班有夢想嘅人加入，舊有成員會個別發展，咁樣可以幫多啲人入行，將呢個精神傳落去。」好多人疑惑點解唱得又多Fans的姜濤及Ian不作個人發展？「以佢哋依家嘅實力，究竟可以行得幾遠？MIRROR有咁多資源，同埋咁多兄弟支持，儲多啲經驗同彈藥，將來會有實力行遠啲，實際過依家趁有個勢就行出去。」



隊員有底薪唔使愁



對於被指得一首新歌《一秒間》加一首《前傳》就開Show，AK坦承，「無乜歌係事實，所以嚟緊會出第二首歌，節拍上比《一秒間》更強烈，跳得更勁。」問到會否有自己創作歌曲？ Ian表示正埋頭創作中，但由於大家要求都好高，所以未有住。好多Fans擔心偶像一份人工12個人分唔夠使，「鏡仔」首領Lokman認為新人無得計，「好多巨星都經歷呢個階段。」AK則透露佢哋有底薪，暗示唔會餓親。



Ian幫口Edan唔領情



MIRROR有罰錢制度，如講粗口及「印腳」，最新有遲到，眾人齊望住Edan，Ian替兄弟解圍，「唔會真罰錢，一個阻嚇，講吓笑啫。」花姐即更正，「邊個話講笑？」明明應該出少句聲嘅Edan竟然扮花姐講嘢，Ian一臉吹脹，「你唔好出聲，我幫緊你㗎！」（全場爆笑）面懵Edan即道歉。問到組員負責工作，眾人皆指Jeremy是家務大臣，會默默地執垃圾同洗嘢，Alton補充，「喺美國猜輸要洗碗，我執好嘢入去，佢已經洗緊。」問到是否難忍唔乾淨？Jeremy笑言又未至於，「雖然我係處女座。」身旁的Edan及因於比賽時提到自己星座而被網民笑的Stanley即叫佢唔好亂講嘢。



採訪：廖思慧、杜淑霞



攝影：李權威



髮型：Stone @ PRIVATE I



化妝：Annie G Chan Makeup Centre



服裝：Lee Jeans Hong Kong



場地：Joyland 聚友坊