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﻿團員隨時畢業單飛 仿效AKB48 MIRROR未來將有囡囡加入

2018-11-15 列印
19至30歲 ■(後左一）29歲Alton（王智德）、副隊長26歲Anson Kong（江熚生）、19歲姜濤（Show）、25歲Jer（柳應廷）、25歲Ian（陳卓賢）、23歲Jeremy（李駿傑）及隊長29歲Lokman（楊樂文）。（前左一）28歲Stanley（邱士縉）、副副隊長23歲Anson Lo（盧瀚霆）、21歲Edan（呂爵安）及19歲Tiger（邱傲然），當日30歲Frankie（陳瑞輝）有工作未能出席訪問，而Tiger亦有事忙於拍攝後極速飄走未有受訪。
可以拍拖 ■問到會否禁拍拖，Lokman表示「花姐話唔好成日晒出嚟就可以。」而姜濤就話，「我拍拖就會退休。」全場靜咗幾秒。
■昨日，MIRROR舉行演唱會記招，Lokman呼籲歌迷買企位有着數，因為可近距離接觸佢哋。
Frankie伴舞 ■因為Frankie(右一)要去內地為陳小春演唱會伴舞而未有出席訪問。」
有愛教主 ■仲教緊跳舞嘅AL話，「唔想有少少實現到夢想就放棄佢哋。」花姐就面有難色，「同Fans太近唔係太好。」
香艷窄褲 ■MIRROR出Show嘅褲感覺偏窄，繃緊Feel相當性感，Lokman忍唔住自爆決賽當晚穿銀色褲曾經出事，「綵排時，條褲可以爆嘅地方都爆晒，好涼浸浸。」
■Ian之前受訪時提到唔想做唱跳組合，對於有違自己意願，佢答得大體，「唱跳依舊唔係最鍾意，但有兄弟陪住行，感覺無咁艱辛。」而姜濤因為之前一日急性胃炎入院，當日只能飲寶礦力，全程無晒電。
場面墟冚 ■本周日，Lokman、AK、Ian及姜濤到銅鑼灣出席美容護膚品牌活動搵錢，吸引過百粉絲圍觀。
做經理人 ■花姐本來想放長假遊北半球，「金生叫我做經理人，我同老公講放唔低佢哋，叫佢畀我試吓啦！」
阿Jer好喪 ■叫全場零發言的阿Jer(右一)講兩句，佢唔覺意話Lokman唱歌屎，全場再度爆笑，Ian同AL仲笑到差啲濁親。
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　　ViuTV選秀節目《全民造星》上月曲終人散，由於囝囝們人氣太勁，ViuTV食住個勢組12人男團MIRROR。11月3日出道，12月21日就會於九展舉行首個售票騷，門票於今日公開發售。身兼《造星》監製及MIRROR經理人的花姐（黃慧君）親證，「團員成績好，會有畢業單飛嘅可能。」而佢亦強調，「MIRROR會仿效日本組合AKB48模式，Keep住每年舉行《造星》發掘新人加入MIRROR，而且未必一定係男仔。」意味未來將有囡囡加入，想同MIRROR做隊友，唔使我教啦。

花姐指最初只打算搞偶像夢想真人騷，去到50強發覺好多囝囝有潛質就同公司提議組男團，「好多idea都係嚟自我個仔，佢10幾歲，屬會追偶像年紀，但佢電話裏面有國語歌又有K-Pop，係冇廣東歌。我以前喺四大天王年代做PA（助理編導），當年佢哋上《勁歌金曲》群情汹湧，但係依家冇晒呢啲嘢。」

姜濤Ian未單飛之謎

　　花姐話12個男仔單係食飯都食到窮，多得兩個傻傻哋嘅老細即ViuTV董事兼總經理魯庭暉同製作部副總裁金廣誠，講明賺錢之餘仲想為呢行做番啲嘢，有公司支持，花姐決定將MIRROR大搞，「下年會再搞《造星》，但未必係男仔，因為我都希望MIRROR唔係一個組合咁簡單，係一個樂壇嘅歷史，好似AKB咁，訓練一班有夢想嘅人加入，舊有成員會個別發展，咁樣可以幫多啲人入行，將呢個精神傳落去。」好多人疑惑點解唱得又多Fans的姜濤及Ian不作個人發展？「以佢哋依家嘅實力，究竟可以行得幾遠？MIRROR有咁多資源，同埋咁多兄弟支持，儲多啲經驗同彈藥，將來會有實力行遠啲，實際過依家趁有個勢就行出去。」

隊員有底薪唔使愁

　　對於被指得一首新歌《一秒間》加一首《前傳》就開Show，AK坦承，「無乜歌係事實，所以嚟緊會出第二首歌，節拍上比《一秒間》更強烈，跳得更勁。」問到會否有自己創作歌曲？ Ian表示正埋頭創作中，但由於大家要求都好高，所以未有住。好多Fans擔心偶像一份人工12個人分唔夠使，「鏡仔」首領Lokman認為新人無得計，「好多巨星都經歷呢個階段。」AK則透露佢哋有底薪，暗示唔會餓親。

Ian幫口Edan唔領情

　　MIRROR有罰錢制度，如講粗口及「印腳」，最新有遲到，眾人齊望住Edan，Ian替兄弟解圍，「唔會真罰錢，一個阻嚇，講吓笑啫。」花姐即更正，「邊個話講笑？」明明應該出少句聲嘅Edan竟然扮花姐講嘢，Ian一臉吹脹，「你唔好出聲，我幫緊你㗎！」（全場爆笑）面懵Edan即道歉。問到組員負責工作，眾人皆指Jeremy是家務大臣，會默默地執垃圾同洗嘢，Alton補充，「喺美國猜輸要洗碗，我執好嘢入去，佢已經洗緊。」問到是否難忍唔乾淨？Jeremy笑言又未至於，「雖然我係處女座。」身旁的Edan及因於比賽時提到自己星座而被網民笑的Stanley即叫佢唔好亂講嘢。

採訪：廖思慧、杜淑霞

攝影：李權威

髮型：Stone @ PRIVATE I

化妝：Annie G Chan Makeup Centre

服裝：Lee Jeans Hong Kong

場地：Joyland 聚友坊
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