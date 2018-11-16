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娛圈超低調夫妻 ﻿葛民輝﻿﻿同老婆激罕行街﻿

2018-11-16 列印
■葛氏夫婦睇傢俬有商有量。
■兩人一入店內就分開行，之後先一齊睇嘢。
■阿葛同陳志雲出席「香港開電視」宣傳活動。
■《兒嬉立法會》，一個為小朋友發聲嘅節目。
■多年前，葛太（左）帶埋囝囝撐阿葛開Show，但只限企喺Panel台。
■有心儀傢俬，阿葛（左）即問店員了解詳細資料。
■阿葛睇椅睇得好仔細，椅腳唔可以忽視。
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　　葛民輝近日幫「香港開電視」（前名奇妙電視）主持節目《兒嬉立法會》，雖然50有1，但阿葛同小朋友溝通完全無問題，真心，節目幾好睇。日前，阿葛同老婆區祖凝去ifc睇傢俬，雖然兩公婆結婚25年，但從未一齊出席公開活動，私下出街亦好少畀傳媒影到，娛圈超低調夫妻頭三位一定有佢哋份。採訪：張詠森

　　為宣傳節目，阿葛接受訪問時難得講屋企人，提到同今年23歲，喺英國讀完大學返香港嘅囝囝Jabez相處點滴，佢話個仔三歲時曾畀煙佢食，然後，因為太臭個仔唔食，直至大個都無掂，屬正常成功嘅反面教材。另外，佢亦強調個仔做得好係應該，從來唔讚，不過會同囝囝分析成功及失敗原因。

兩公婆都幾好傾

　　日前，非一般老竇同老婆喺ifc名店睇傢俬，兩人乜都睇，椅啦，杯碟啦，擺設啦，睇完又會問吓Sales嘢，感覺兩人想買嘢意欲非常強，不過兩公婆睇咗近半個鐘，互相畀吓意見，但最後得個睇字，乜都無買就離開。

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