阿田壓力爆煲生濕疹 翠如恨再聽森美歌聲

黃翠如與森美前晚出席新劇《過街英雄》煞科飯局。翠如坦言煞科後的確有點不習慣，因為再聽不到森美唱歌，下一套劇都要跟森美合作，「佢在任何空檔都會唱歌，唔知真係以為佢係歌手。」森美則解釋唱歌只為自娛，笑稱愛聽的人會覺得是「執到寶」。



此外，田蕊妮主持新節目《女人四十》，獲好姊妹車婉婉、蔣怡及谷祖琳等支持，阿田指今次參與節目較多，所以壓力很大，老公指她攰到似「擔泥」，她亦因壓力大導致隻手生濕疹。問她在節目有沒有喊？她說自己的喊點比較低，其中一集安排三對素人講婚姻，在傾談中被他們的愛感動到爆喊。



