言承旭感激「女朋友」 林志玲：我會祝福他

林志玲（Chiling）昨日性感現身澳門的聖誕亮燈儀式，透露聖誕節將跟家人一起度過，她坦言希望可以跟家人出外過白色聖誕，至於可希望找個男友過溫馨聖誕？她笑道：「不太可能啦！來不及，（希望找個伴嗎？）希望明年啦！」



談到與她屢傳分手和復合的言承旭，早前出席寫真集簽名會時說感激「女朋友」（有指是該寫真集、甚獲言承旭信任的女攝影師）的陪伴，Chiling聞言尷尬傻笑，並以廣東話說：「好似唔係我！我會祝福他，恭喜他吧！」



問到如何慶祝本月29日的44歲生日？Chiling笑稱現在學會活在當下及珍惜每天過的日子。至於生日願望，她希望可以抽多點時間做公益事，並考慮到外國進修表演藝術。



