祖兒明年8月開騷 感激傑仔「讓人」成全

容祖兒昨日到商台接受訪問，被問到同門師弟妹洪卓立和湯怡宣佈分手，問可有慰問他們？祖兒表示男歡女愛是年輕人的事，他們11年的感情永遠都在，一段感情行到最尾會有不同形式的愛，並謂不知道他們感情有變。



另外，對於蔡一傑透露原本計劃明年8月在伊館開騷，但音樂總監何秉舜同期要幫祖兒搞20周年演唱會，他唯有「讓人」兼取消個唱，祖兒表示傑仔此舉十分窩心，雖然被他「公開」了自己的演唱會計劃，但一點也不會怪他，更會請他來看騷。



