﻿《是咁的》人氣大狀 拖長腿老婆溫馨買餸 黃智賢牛一做「廚男」

近日熱播嘅台慶劇《是咁的，法官閣下》，雖被評為係3套台慶劇中卡士最弱。但播出兩周，劇中兩位資深大狀黃智賢(Ben)和關禮傑庭上庭外鬥智鬥嘴，被觀眾熱捧成「收視潛力股」。劇中Ben同王君馨嘅婚姻搞到一塌糊塗，現實中嘅佢卻係絕世好男人，對結婚14年嘅圈外太太一條心。日前下午，人夫52歲生日嘅大日子，選擇同太太在家撐枱腳低調慶生。兩人先去中環ifc歎茶，再去超市買餸。一向做開「煮夫」嘅Ben，揀了醬油、烏冬等，簡簡單單同最愛長腿妻二人世界，平淡是福呀！採訪 : 張詠森



正氣形象入晒骨嘅黃智賢，15年終搵到黃金機會在《四個女仔三個BAR》中擔正做男主角，大獲好評，令佢在大馬頒獎禮勇奪「最喜愛TVB電視角色」。今年，Ben開始登上當家之位，除咗在《是咁的》做男一，仲有兩套未播出嘅新劇《好日子》和《福爾摩師奶》(前名：危城First Lady)中均做男一。



事業創高峰，Ben全賴有位體貼太太在背後全力發功支持。入行30年，零緋聞嘅BenO靚仔時已認識太太，二人拍拖多年，直至04年拉埋天窗。愛妻極少曝光，全因好老公Ben話：「老婆係OL好低調。平時我唔蒲，咪煮吓嘢畀老婆食，每年同佢至少去兩次旅行。」兩公婆仲意見一致唔生仔，養咗兩隻可愛狗仔，「一家四口」幸福生活。



養狗唔生仔



日前下午，滿分好男人黃智賢牛一正日，撞正係星期六，愛妻唔使返工，恩愛夫婦就去ifc拍拖。二人先去high tea，再往超市買餸。見人夫個髮型娘娘地，因為近日忙開拍懷舊懸疑劇《黃金有罪》，背景係七十年代，造型咪薯啲囉。而長髮黃太就穿上大冷衫配短牛仔裙，大騷長腿繞實丈夫。見他們在超市揀吓烏冬、醬油、紫菜和湯底等，人夫兩隻手捧住去畀錢。找數時，美魔男又同前面顧客笑笑口揮手say hi，勁nice。其後兩公婆繞手搭(車立)去取車時發現有記者，黃太好怕醜扁扁嘴，再揈開老公隻手，但人夫緊張「出手」拖番實太太，sweet到爆走人。