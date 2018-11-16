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﻿打波凍齡

2018-11-16 列印
■零腩人夫早前為其醫學美容店做生招牌，赤膊上陣拍宣傳照。
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  52歲嘅Ben跟鄭嘉穎相識多年，10年前對方教佢打網球，之後兩位好友做埋波友，不時相約打波keep fit，年過半百都零腩肉。
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