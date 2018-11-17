裕美笑談緋聞 願叫林作做爹哋

裕美昨日出席公開活動時，談到有報道指她背外籍男友「姣媾」林作，裕美笑言跟林作首日見面，對方即向她表白及「求婚」，大家也知林作「逢女必追」。雖然外籍男友有睇報道，但不懂中文，因為不在乎，她亦沒代為翻譯。



裕美說：「有網民話我揸開林寶堅尼唔會揸本田，林作都話睇嚟襯唔起我。」跟林作同公司的裕美，被問可會介紹女生給對方？她說：「我媽媽都係單身，我唔介意叫他做爹哋，我認識他的為人很好，我亦不介意咁玩，他好有趣，希望佢搵到一個定下來的女生。」



