陳凱琳投資盡交老公處理

陳凱琳（Grace）昨在一公開活動中，談到老公鄭嘉穎在去年聖誕節向她求婚，因嘉穎要到多個地方做騷，自己則打算留港陪家人，兩夫妻未必出埠過聖誕。



Grace說現在開始練習焗火雞，對於嘉穎指她是管家，Grace承認嘉穎好多事都交由她處理，還給她一個家用戶口支付家庭開支，她覺得兩個人生活簡單，做管家不會太吃力。問到可有另一個消費戶口？她表示沒有，自己也有工作搵錢。至於投資方面，她自問不懂，交由嘉穎處理。Grace又笑稱自己是心中富有，不會太貪心，嘉穎對她好已滿足，不會刻意要求。



