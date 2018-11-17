﻿親證陳家樂不是「第三者」 洪卓立護湯怡 當眾灑男兒淚

洪卓立（Ken）與湯怡日前突於社交網上宣佈分手，結束11年情，令一眾粉絲大為愕然，事後湯怡被指有第三者兼開始上位後即撇男友，昨日Ken出席活動時出言維護舊愛並非貪慕虛榮之人，更強調沒有第三者，眼見女方被「圍插」，更不禁激動至留下男兒淚！



鍾欣潼（阿嬌）、洪卓立（Ken）、泳兒及許靖韻等英皇歌手出席由楊玳詩與楊諾思發起的「英皇證券x英皇鐘錶珠寶慈善義賣會2018」，四位歌手均捐出私人物品義賣。Ken日前承認跟拍拖11年的湯怡分手後首度現身，精神尚算不錯。受訪時阿Ken主動提及分手一事，他表示自公開分手後，外間有不少反應，部份言論更影響湯怡，Ken說︰「說她貪慕虛榮，紅了少少就飛我……唉！」他隨即歎氣兼哽咽流淚，「完全不存在這回事，11年前我們一齊時，我第一隻碟都未出，加上我曾大病一場，如果真如大家所講是那種人，好多機會都已經分開。」



「因了解而分開」



Ken亦否認分手因結婚問題上有分歧，他表示跟湯怡一直有共識35歲後才計劃結婚，對於舊愛被圍剿，他說︰「無論作為朋友或者男朋友，見到身邊人被說成這樣，當然會不開心。」對湯怡被指與陳家樂、王菀之叔仔Gavin So過從甚密，Ken表示私下已跟陳家樂說不好意思，完全沒想過將其他人拉落水，他說︰「我見到湯怡分享的合照有九成是工作，如果是有計劃去做這件事，應該不會這麼張揚，希望大家可冷靜一些。」問到分手原因，他說︰「沒有『第三者』，11年的感情沒法用11句句子，或者11分鐘令大家明白，很老土說，是因為了解而分開。」



Ken解釋因不少人見證他與湯怡的戀情，故選擇於社交網公開「分訊」，「我想跟關心我們的人一次過交代，有些人會說這世界再沒有童話，其實每段愛情也是獨特，希望大家不要因為我們而不相信愛情，至少我仍然相信 。」Ken強調與湯怡關係依然很好，見面也不會尷尬。



阿嬌憶兒時患閱讀障礙症



此外，阿嬌透露捐出手提包及手袋肩帶作拍賣，她透露早前容祖兒的慈善基金搞義賣時，她也捐出不少私人物品，「家裏有太多物件，以前實在太喜歡買東西，得個睇字沒有碰過，覺得很浪費。」



阿嬌早前於內地真人騷節目內分享兒時患有閱讀障礙症之事，她說︰「以前睇書來來去去只讀到第一行，抄筆記亦很慢，黑板擦了也未抄完，一直有這個問題，但不會跟大家分享，直到在節目內提起小朋友有這問題，亦回憶起自己，其實家長培養下一代是很重要。」



本報記者