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﻿54歲曼玉上海潮爆現身

2018-11-17 列印
■張曼玉難得亮相，以橙紅微曲短髮配皮褸，十分有型。
■張曼玉16年為新歌《Look In My Eyes》拍MV時，面容較豐滿。資料圖片
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　　影后張曼玉（Maggie）久未在公開場合露面，前日在上海舉行的國際時尚品牌活動上難得現身，對比之前被網友在餐廳拍到她疑似戴老花眼鏡，前日她染了一頭橙紅微曲短髮襯皮褸，以潮爆搖滾Look現身，雖然比年前公開露面時，面頰更為消瘦一點，但看起來完全不似真實年齡54歲。前日活動上，Maggie成為全場焦點，她也全程滿場飛，心情大好，開心透露最近仍在忙於自己的音樂事業，繼續埋首製作新歌，更稱希望自己的EP可以今年推出。同場還有林嘉欣、前日本國腳中田英壽及「新羅拉」Alicia Vikander等。
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