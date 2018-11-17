﻿《延禧》班底再合作 阿佘新劇扮好人

佘詩曼昨晚出席一開幕活動，戴上的紅寶石鑽飾價值逾500萬的她坦言，沒有收藏名貴鑽飾的習慣，笑言現正努力中。有傳媒笑指她半套劇酬勞就夠買心頭好，阿佘就說不捨得，因媽媽經常悉心打扮出席不同宴會，所以阿佘有買首飾送給媽媽，自己則多數穿輕便裝，首飾款式以Casual為主。其母亦講過全部都會留給阿佘，不會只得一套嫁妝，又自言最幸福，因媽媽只有她一個女兒，送給媽媽就是將來的「回報」。



提到工作方面，阿佘說已洽拍新的內地網劇，最快在年底開工，新劇有部份《延禧攻略》班底參與，因媽媽不喜歡她演奸角，見到新劇本即問角色是忠還是奸？阿佘透露今次演30年代、有很多經歷的好人，亦希望在聖誕及除夕後才開工。