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小春開騷獲古惑佬驚喜捧場

2018-11-19 列印
■小春（左二）獲伊健、謝天華等一班兄弟到場支持。
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　　陳小春前晚在佛山舉行《STOP ANGRY》巡迴演唱會，還特別設置「香港歌曲」環節，獻唱多首經典廣東歌，包括《成王敗寇》、《不歡而散》等，當唱到《友情歲月》時，除引來歌迷的尖叫聲外，他們也一起全場大合唱。

  一眾「古惑佬」鄭伊健、錢嘉樂等也驚喜捧場，讓小春感動得眼泛淚光，其後更是向着好兄弟的方向演唱《人情味》，答謝他們的支持。

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