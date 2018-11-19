一眾「古惑佬」鄭伊健、錢嘉樂等也驚喜捧場，讓小春感動得眼泛淚光，其後更是向着好兄弟的方向演唱《人情味》，答謝他們的支持。
小春開騷獲古惑佬驚喜捧場
一眾「古惑佬」鄭伊健、錢嘉樂等也驚喜捧場，讓小春感動得眼泛淚光，其後更是向着好兄弟的方向演唱《人情味》，答謝他們的支持。
澳三級方程式賽事驚嚇意外 炮彈飛車撞記者 17歲女車手險死
澳門格蘭披治大賽車昨午發生「炮彈飛車」意外。三級方程式賽事賽至第四圈時，唯一的女車手、德國的佛羅絲（Sophia Florsch）駕車至葡京彎時，未有煞車跡象，高速從後直撞前面的日本車手戰車，整架車繼...
2018-11-19
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峰會首次未發表共同宣言 彭斯習近平短暫交談存分歧
上周末在亞太經濟合作會議（APEC）峰會上針鋒相對的美國副總統彭斯和國家主席習近平，兩人其後在合照期間短暫交談，但雙方並無透露內容。一連兩日的會議昨日結束，由於中美在貿易政策上嚴重分歧，峰會歷史上首次未能發表領袖共同宣言。 彭斯與習近平在上周六在巴布亞新幾內亞舉行的APEC工商領導人峰會針鋒相對後，傍晚時份大合照前，透過翻譯短暫交談了一分半鐘，雙方沒透露交談內容。彭斯承認，曾在峰會期間與習近平談話兩次，形容對話坦誠，美方願與中國改善關係，但中方需作出改變。 美稱中方無改變 習近平昨在APEC「領導人非正式會議」圓桌峰會表示，各國應認清世界大勢，堅持推進區域經濟一體化，貿易和...
2018-11-19
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反加燃油稅 促馬克龍下台 法28萬人示威釀一死
法國各地有超過二十八萬民眾示威，抗議政府提高燃油稅，部份示威者與警員爆發衝突，警方要發射催淚彈和水炮驅散，一名女示威者被一架衝向示威者的車輛撞死。內政部說各地的示威共釀成二百二十七人受傷，當中八人情況嚴重，一百一十七人被捕，其中七十三人被扣留問話。在示威期間，不少示威者要求總統馬克龍下台，指他不理會民間疾苦。而最新民意調查顯示，他的支持率已跌至百分之二十五。 全國共有二十八萬三千人周六響應「黃背心」運動，穿上政府規定必須存放車上的熒光黃色背心，在各地參加超過二千場示威，用鐵欄等物件架設路障，以及發起慢駛，癱瘓交通。示威者批評總統馬克龍，為了鼓勵車主使用環保能源，而提高燃油稅...
2018-11-19
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逸璟‧龍灣368萬入場
中冶旗下的荃灣西低密度分層住宅項目逸璟‧龍灣，於上周一條龍開放示範單位兼開價，首批50伙一至三房戶，折實368萬入場。發展商隨即在日前原價加推20伙，並於翌日公佈於推出其中50伙於今日（17日）發售。...
2018-11-17
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騰訊季績佳 A股漸回勇 港股料延續上周升勢
騰訊（700）上周業績優於市場預期，港股回升，恒指上周升581點或2.27%，耀才證券研究部總監植耀輝表示，市場對騰訊季績「收貨」，領升港股。上周A股成交量上升，投資氣氛明顯改善，預料本周港股很大機會...
2018-11-19
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瞄準歐國聯四強 橙軍冷W一定德
荷蘭在歐洲國家聯賽A1組愈戰愈勇，剛於周五主場2:0擊敗法國分組賽二連勝，今仗作客德國只要不敗便可升上榜首晉級四強。陣中前鋒迪比、中場韋拿杜姆腳風甚佳，料可領軍再挫已提早降班、戰意存疑的日耳曼軍團，冷敲客勝。（有線602、662台周二凌晨3:45直播） 上月歐國聯主場3:0大勝德國後，荷蘭上場又慨贈高盧雄雞兩蛋，目前落後排榜首卻多打一場的後者一分，今晚賽和德國亦可憑對賽較佳得失球差，反壓法國首名衝線晉級四強。二連勝期間，橙軍前鋒迪比、中場韋拿杜姆各有兩球進帳，今晚可望延續腳風領軍再下一城，而主帥朗奴高文亦大讚︰「我們在閱讀球賽、控制節奏方面都很出色。」 德國包艇戰意...
2018-11-19
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周五開賣 Razer Phone 2電競燈效上身
近期電競手機蜂擁而至，當中包括主打電競產品的Razer，將於本周五（11月23日）在港推出第二代Razer Phone 2，除了硬件規格升級及改善散熱，新作加了多項電競元素，好像可以自選色調及效果的C...
2018-11-19
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Eason封口拒談金馬政治風波 惠英紅賀袁富華奪男配角獎
《第55屆金馬獎頒獎禮》前晚在台北舉行，可惜今屆頒獎禮卻掀起了政治風波，未能圓滿落幕。惠英紅和男配角得主袁富華昨日出席茶聚，紅姐恭喜拍檔奪獎之餘，又謂雖未能憑《翠絲》獲最佳女配角獎，但仍衷心恭喜得主丁...
2018-11-19
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社論——橋頭留客 免區區逼爆
港珠澳大橋通車近一個月，東涌市中心被內地旅客逼爆的情況，稍見紓緩，但大橋交通流量未達飽和，隨著日後有更多人經大橋進出香港，東涌人滿之患的問題，或會揮之不去。昨天有議員建議在大橋海中人工島加建商場，雖是天馬行空的構思，但未嘗不可，政府須超前規劃，以應對大橋人流量上升，接待旅客的基建要適時落成，避免東涌亂象再現。 大量內地旅客經大橋來港，出現逼爆東涌問題。立法會議員田北辰建議，政府在大橋人工島上興建停車場和綜合購物城，為東涌疏導旅客，類似構思早有人提出，如由鄉事派人士籌建的落馬洲購物城，用意雖好，但地點不對，旅客稀少，未能吸引旅客到訪消費。 在大橋人工島上興建綜合購物城，需要中...
2018-11-19
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伊時論事——新加坡不進反退？
在剛過去的周四，新加坡賽馬公會公佈了一個令全球馬圈洩氣的消息，就是鑑於目前當局正在重整架構的關係，擬定於明年五月復辦的兩場國際賽將會暫停，同時宣佈由明年一月開始，除五班賽的獎金有所提升，以及新馬賽的獎金得以維持外，其餘所有班次賽事的獎金都會減少。對於當地賽馬從事員來說，無疑是個打擊。 筆者有幸曾到當地採訪港隊馬匹出爭國際賽。記得在二○一○年，「綠色駿威」在KrisFlyer國際短途錦標擊敗馬王「火箭人」奪標，賽後一眾香港記者都感到無比興奮。賽事完結後即下起雷雨，為了將第一手資訊帶給馬迷，筆者要在風雨下與幕後進行訪問，雖然最終全身濕透，但這也成為最難忘的採訪經驗之一。新加坡國...
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