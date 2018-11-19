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﻿賀用戶突破700萬兼米奇90歲生日 myTV SUPER推「Mickey 90」專區已上架

2018-11-19 列印
《米奇90周年短片特輯預告》 精選13段短片，米奇迷可以一次過回味90年來米奇老鼠的精采歷史，及多年來的百變造型。
「Mickey 90專區」 《米奇90香港遊》系列 米奇特別為節目到訪將軍澳電視城參觀，先後到過古裝街、民初街、化妝間及Canteen等場地，受到無線員工熱烈歡迎，多位藝員包括傅嘉莉、岑杏賢、蝦頭、泰臣及張彥博更驚喜現身，並送上巨型壽包祝賀米奇90歲生日，氣氛熱鬧。另外米奇亦有暢遊打卡熱點彩虹邨及現身足球班同一班足球小將切磋球技。
Disney Junior (CH.101) 《米奇妙妙車隊》 *全新集數 逢星期一至六 2:30PM 米奇、米妮、唐老鴨、黛絲、高飛以及布魯托一齊換上新裝，搭上最Cool的改裝跑車，然後準備競飆上路，一連串精采的冒險就此展開！
《米奇妙妙屋》 逢星期一至五 6:00AM 米奇和妙妙屋的一眾好友們，幫助孩子利用基礎的技能解決問題。
Disney Channel (CH.102) 《米奇90精采特輯》 11月24日 (星期五) 10:30PM及 11月30日 (星期六) 10:30PM 為慶祝米奇誕生90周年，米奇將現身特備節目《米奇90精采特輯》演奏爵士樂、大跳Kpop舞，節目亦請了歌手Meghan Trainor、Tori Kelly、樂隊Zac Brown Band，以及韓國組合NCT 127等一齊慶祝。
《米奇歡笑多》 *全新集數 逢星期六 7:20PM 經典米奇老鼠卡通將會呈現米奇風趣幽默及搗蛋的一面。每一個米奇卡通短片發生在不同地方，如紐約、巴黎及威尼斯等。米奇和他的好夥伴一同探索及體驗生活。
Disney點播區 《米奇妙妙屋之米奇拯救大行動》 露西泰勒、韋恩阿爾溫 2018年12月17日 米奇和一班老友記，邀請你參與最盛大的復活節派對；可惜派對還未開始，米奇的妙妙屋突然散開，屋內的米妮、唐老鴨、高飛及黛絲等跟着碎片飛散到各處，消失得無影無縱。 《幻想曲2000》 占士列文、史提夫馬田 2019年2月17日 全片以歎為觀止的影像，襯托貝多芬等音樂大師的經典樂章，交織出超越想像的全新音樂動畫片段。
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　　為慶祝登記用戶突破700萬，加上11月18日是迪士尼全球大使米奇老鼠誕生90周年大日子，myTV SUPER特別推出「Mickey 90」專區，內有連串精采節目，包括精選13段短片，讓大家一次過回味90年來米奇的精采歷史及百變造型之《米奇90周年短片特輯預告》；帶領觀眾遊走多個打卡熱點之《米奇90香港遊》系列節目，配合Disney Junior (CH.101)特備節目《米奇妙妙車隊》、《米奇妙妙屋》；Disney Channel (CH.102)特備節目《米奇90精采特輯》、《米奇歡笑多》，及Disney點播區之《米奇妙妙屋之米奇拯救大行動》、《幻想曲2000》等，米奇迷必定相當滿足。撰文：廖思慧
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