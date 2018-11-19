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黃翊努力賺錢陪愛妻

2018-11-19 列印
■黃翊攜子接太太出院。
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　　黃翊的太太陳存正早前因腎病暈倒，留院個多月後，終於在昨日出院；黃翊特別帶同兒子一起接太太出院。陳存正感激大家關心，現時仍須覆診及洗血，但會努力做運動，讓身體更健康。黃翊指現時最想回家為太太洗頭沖涼，又讓她多休息。談到住院費不菲，黃翊表示會努力賺錢，也會盡量抽空陪太太，而他日前生日可以一家人齊齊整整就是最佳的生日禮物。

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