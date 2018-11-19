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孫耀威擬出「冰鮮肉」寫真

2018-11-19 列印
■孫耀威在尾場騷曾兩度落淚。
■鄭秀文前晚亦有到場欣賞。
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　　《孫耀威HYSTERIC 演唱會2018》前晚尾場演出，鄭秀文及車婉婉等到場欣賞。孫耀威在個唱上兩度落淚，他事後表示首場演出已落淚，當看見粉絲時，又回想自己由出道到現在轉眼間二十幾年，感覺很特別。對於是否明年於紅館開騷，他笑言對紅館好像半放棄狀態，因為太難有檔期，不過一直有入紙申請。講到粉絲投訴他騷肌太少，他原本打算唱《浪踏破》時騷肌，但因興奮過度忘記，承諾之後開騷一定露，他說：「我成日想拍返本寫真集，以前後生推出過不同寫真集，現在可以出『冰鮮肉』、『老鮮肉』，可能會有市場。」

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