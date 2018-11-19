黃心穎恨唱劇集主題曲

港珠澳大橋通車近一個月，東涌市中心被內地旅客逼爆的情況，稍見紓緩，但大橋交通流量未達飽和，隨著日後有更多人經大橋進出香港，東涌人滿之患的問題，或會揮之不去。昨天有議員建議在大橋海中人工島加建商場，雖是天馬行空的構思，但未嘗不可，政府須超前規劃，以應對大橋人流量上升，接待旅客的基建要適時落成，避免東涌亂象再現。 大量內地旅客經大橋來港，出現逼爆東涌問題。立法會議員田北辰建議，政府在大橋人工島上興建停車場和綜合購物城，為東涌疏導旅客，類似構思早有人提出，如由鄉事派人士籌建的落馬洲購物城，用意雖好，但地點不對，旅客稀少，未能吸引旅客到訪消費。 在大橋人工島上興建綜合購物城，需要中...

2018-11-19