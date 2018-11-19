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黃心穎恨唱劇集主題曲

2018-11-19 列印
■黃心穎希望可以在台慶禮上抽到現金獎。
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　　黃心穎昨日出席活動，即場獻唱了兩首歌，她直言鍾意唱歌，很開心最近經常公開唱歌。至於會否出唱片？她說要問公司，雖然她沒想過做歌手，但對唱歌好有興趣，她請老師學唱歌明顯有進步，男友馬國明聽過都讚好聽，希望有機會唱劇集主題曲。

　　今日是無線台慶，心穎表示已準備好戰衣，但預告不會性感，因公司很多女藝員性感打扮，在眾多藝員中能見到她已經好彩，她笑言台慶最想抽到現金大獎。

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