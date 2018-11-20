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對死亡唔忌諱 Kay自爆叫老公做LuLu

2018-11-20 列印
■Kay直言有想過自己的身後事，希望朋友送別她時不要喊太多。
■Kay爆女兒會直呼父母名字。
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　　前晚，謝安琪（Kay）出席主題公園舉行的慶祝派對，她指快兩歲的囡囡張靖（Karina）每晚同公仔傾偈，但不知傾甚麼。她說囡囡好乖不會扭計買公仔，亦會幫公仔改名，有隻馬騮公仔叫做OK，另一隻叫費事。而叫爸爸就叫阿聰，媽媽就叫阿Kay。

　　談到若叫老公暱稱可會擔心被女兒聽見，Kay自爆會叫老公做Lulu，不過女兒未聽過。提到美國的主題公園提供喪禮服務，Kay說：「喪禮不一定傷感，人生總要面對離別，點樣面對愛惜的人離開係一個選擇，我覺得能夠在生前喜歡的地方舉行喪禮，對死亡可能有正面影響。」

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