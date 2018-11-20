完成六場Show 農夫呻辛苦

前晚，農夫的《18歲生日快樂演唱會》圓滿結束，C君大呻原來做6場都好辛苦、好攰，原以為中間休息了數天會好啲，點知仲心掛掛，所以極度佩服那些做超過20場的歌手。



C君再說：「做show最難是度橋，仲要每晚做完就即刻開會檢討，仲有好多部份要記，農夫的歌詞又多過人，真係好大壓力呀！」問到C君明年的婚禮籌備情況？他稱已開始睇場地，為免要招呼太多人，預計婚宴只請親友出席，在旁的陸永笑稱最好是不搞，C君即附和說：「我當然想，但唔到我話事！」



