電影人出席追思會悼念 ﻿成龍﻿﻿讚鄒文懷如巨人﻿

上月30日，一代電影大亨鄒文懷與世長辭，享年91歲。昨日，橙天嘉禾公司為鄒文懷舉行追思會，不少圈中人到場悼念，包括英皇集團主席楊受成、成龍、王晶、林建岳、唐季禮、劉偉強、施南生、房祖名及黃柏高等等。



鄒文懷上月離世，其家人遵從遺願，喪禮儀式極度低調，但由於鄒文懷對影壇貢獻良多，昨日橙天嘉禾公司舉行追思會，除了不少電影人到場致祭外，特首林鄭月娥、李嘉誠與兒子李澤鉅及李澤階、劉德華及周星馳等亦送上花圈致哀。穿上黑色西裝及戴上黑超的成龍於下午3時30分到場，問他可否做訪問？他揮手示意不做，一臉傷感匆匆入場。



儀式於下午2時半舉行，現場播放鄒文懷生前片段，鄒文懷女兒鄒重珩、幼子鄒重璂致悼辭。前者表示有很多人問及爸爸很叻，有甚麼從他身上學習，她讚爸爸一生好學不倦，學懂了會記住及學以致用，她指很多時跟爸爸講同人爭執，叫爸爸一定要撐她，但爸爸教她凡事有兩面，真相就在兩面之間，以此作為一生座右銘。而鄒文懷跟紅顏知己伍淑芳所生的兒子鄒重璂致悼辭時談到有些報道不準確，強調絕對沒含恨40年，他為爸爸自豪。



其後成龍亦有上台分享與鄒文懷的軼事，他憶述鄒文懷帶他闖荷里活，個子不高卻在外國人眼中如巨人，令中國人驕傲。而專誠從內地返港出席追思會的唐季禮表示，兩年前跟鄒文懷見過面，讚對方永遠笑笑口，對任何人不會大聲說話，談到91年加入嘉禾做新導演，獲對方鼓勵拍成龍大哥的《超級警察》並一直支持，他指對方有時輸都會投資，認為一定要贏才投資就不是電影人，故很感激。



