﻿無線台慶壓軸玩頒獎 黃智雯袁偉豪封星馬視帝后

無線（TVB）年度盛事《萬千星輝賀台慶》昨晚在將軍澳電視城舉行，無線早前宣佈取消每年在星馬兩地舉行的《星和無線電視大獎》及《TVB馬來西亞星光薈萃頒獎典禮》，改在昨晚一併頒發，結果由黃智雯憑《三個女人一個「因」》及袁偉豪憑《棟仁的時光》同時贏得，成為雙料視帝視后！



無線踏入51周年，昨晚在電視城舉行《萬千星輝賀台慶》並同時頒發星馬視帝視后寶座，旗下藝員晒冷赴會。節目開始即進行抽獎，幸運兒唐詩詠和周志康分別抽中價值逾10萬元首飾。眾無線藝員也落力獻技表演，大會今年邀來鄭伊健任表演嘉賓，演唱多首經典金曲，台下藝員一齊跟着唱，掀起全晚高潮！



張寶兒見證男友添殊榮



無線往年分別在新加坡及馬來西亞舉行《星和無線電視大獎》及《TVB馬來西亞星光薈萃頒獎典禮》，被視為下月台慶頒獎禮的前哨戰，惟今年突然取消兩個頒獎禮，改在昨晚台慶夜壓軸環節一併頒發。結果黃智雯憑《三個女人一個「因」》成功揮低勁敵胡定欣和李佳芯，獨攬馬來西亞及新加坡視后，她感動得眼濕濕，表示努力未必有回報但一定有人看到，又特別多謝監製潘嘉德，雖然沒名貴禮物賀德哥70歲大壽，會跟他一同分享雙料視后榮譽。



至於視帝方面，同樣由袁偉豪憑《棟仁的時光》贏得馬來西亞及新加坡最喜愛TVB男主角，一晚冧莊成為雙料視帝，他坦言會好好記住昨晚，珍惜時光，入行20年今年大豐收，並揚言演到生命耗盡一刻都會繼續努力；張寶兒現場見證男友封雙料視帝，不禁激動得喊出來，而袁偉豪亦送飛吻答謝女友及一班支持他的藝員同事。



每年台慶結尾，都會由95歲的無線前非執行董事利孝和夫人切蛋糕，但近期傳出健康有問題的她沒有現身，改由主席陳國強操刀切蛋糕。



詩詠君馨谷胸行紅地氈



賽前一眾小生花旦獲安排行紅地氈，今年一班花旦小花不是玩透視就是谷胸、中門大開，當中以港姐冠軍馮盈盈最性感誘人，她穿上谷胸珠片裙，側身只有透視薄紗，更表示為了凸顯戰衣的流線型效果而豁出去沒穿內褲，「能見度」最高令全場嘩然！而唐詩詠、王君馨、張秀文及劉佩玥等同樣以低胸晚裝現身，詩詠被問到跟補習社執行董事食飯，她否認拍拖或被追求，澄清只是普通飯聚，至於對方是否她的「那杯茶」？詩詠說：「都是後話，暫時食飯先，個個都不排除。」



視后級的胡定欣也性感搶灘，她以透視「仙氣Look」出場，每走一步都透出半邊臀。陳煒亦身穿紅色低V透視裙亮相，身形勻稱的她坦言事前不用刻意操弗，更透露何國鉦為其設計下月頒獎禮的戰衣，款式竟以泳衣作設計概念！