  • 2018年11月21日 星期三
  • 22º
  • 86%
熱門： 黃牛佔中案九西補選鏞記捐肝

日報新聞 > 娛樂

鄧萃雯送驚喜搞喊袁富華

2018-11-21 列印
■袁富華被雯女感動到眼濕濕。
■雯女與林德信送上蛋糕賀袁富華獲金馬男配角獎。
Previous Next

　　憑電影《翠絲》勇奪金馬獎「最佳男配角」獎的袁富華，回港後便夥拍鄧萃雯（雯女）與林德信為ViuTV新劇《婚內情》開工。拍攝途中雯女突然送上蛋糕慶祝袁富華得獎，大讚對方為港爭光，令他忍不住喜極而泣，「咁鬼馬！唔怪之得未cut機就入嚟啦！搞到我喊晒又要補妝！」首度跟袁富華合作的雯女，大讚對方專業，「佢係舞台劇演員，習慣就係會做足功課，來到現場見佢準備十足，所以我放心同佢夾唔同火花出嚟。」

　　問袁富華獲獎後可會加片酬，他表示未諗加片酬，至於做主角就覺得緣份到自然有。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd