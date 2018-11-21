  • 2018年11月21日 星期三
  • 22º
  • 86%
熱門： 黃牛佔中案九西補選鏞記捐肝

日報新聞 > 娛樂

張彥博開處男騷獲好友撐場

2018-11-21 列印
■麥包大讚張彥博有潛質，所以投資他開個唱。
Previous Next

　　張彥博昨日舉行記者會，宣傳下月9日在九展舉行的處男個唱，希望藉此感謝一眾恩人，包括歐陽震華、滕麗名、蔣志光及袁偉豪等。談到他憑《跳躍生命線》的「雄姐」人氣急升，阿博直言「跳躍F4」何廣沛、郭子豪及羅天宇均會撐場及表演，馬德鐘也答應捧場，難怪阿博笑言開騷感覺似結婚。

　　阿博透露個唱海報由舊室友張致恆免費設計，皆因對方欠他很多錢，「之前我們同居過兩、三年，但他有點難頂，之後我勒令他只能住隔離大廈，隔離屋也不能，以免蟑螂走入我屋。」此外，麥長青（麥包）大讚阿博有潛質，故投資其演唱會，又自嘲已年老色衰，要靠師弟幫忙搵食。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd