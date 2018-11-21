答謝Fans玩到盡軒仔將拍愛情科幻動作片

張敬軒、謝安琪（Kay）、衛蘭及Supper Moment獲八所大學投選為《我們的大學叱咤巡迴頒獎禮》「我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」得主。問到自覺有何魅力？軒仔笑言：「因為我係網絡紅人，學了Lisa姐嘅tag，只係神韻方面爭少少，未敢學她用紅色字，事關粉絲話我啲字唔夠靚。」



一向鬼馬的軒仔為答謝大家的投票，及為即將舉行的連串頒獎禮拉票，將與團隊拍更多片O氹大家開心，「我將會拍一部愛情科幻動作片，對手暫不揭曉，但必定有驚喜，尺度很大。」



而Kay對於獲內地解封，本周六（24日）有份出席在中山舉行的演唱會一事，自言一直都有到內地和美加等地工作，故不存在解封之說。



