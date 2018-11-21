Chilam指兒子魔童與佛有緣，他說：「個仔3個月大已經同我去尼泊爾，因為有寧波車圓寂，一定要去。佢好有佛緣，聽經會坐定定。」有傳跟太太袁詠儀於機場鬧交？Chilam坦言對報道覺得好搞笑。問到兩公婆平時會為何事鬧交？他笑言芝麻綠豆的事，但認為兩個人一起，永遠不可能做到一致，必會有開心同意見分歧。他說：「我都好牙尖嘴利，要贏一定會贏，好有律師潛質。」Chilam更爆兒子遺傳其牙尖嘴利。
曾想短期出家張智霖嫌自己心浮氣躁
Chilam指兒子魔童與佛有緣，他說：「個仔3個月大已經同我去尼泊爾，因為有寧波車圓寂，一定要去。佢好有佛緣，聽經會坐定定。」有傳跟太太袁詠儀於機場鬧交？Chilam坦言對報道覺得好搞笑。問到兩公婆平時會為何事鬧交？他笑言芝麻綠豆的事，但認為兩個人一起，永遠不可能做到一致，必會有開心同意見分歧。他說：「我都好牙尖嘴利，要贏一定會贏，好有律師潛質。」Chilam更爆兒子遺傳其牙尖嘴利。
港府打黃牛 研減內部飛 演出業促維持八成上限
「炒黃牛飛」一浪接一浪，由久石讓音樂會、黃子華棟篤笑、五月天演唱會，門票炒到比天高，市民怨聲載道。政府考慮修訂條例，涵蓋紅館、伊館等康文署場地，逐步下調內部認購門票八成的上限，並考慮實行「實名制」購票...
2018-11-21
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當地有團體使館外抗議 習近平抵菲進行國事訪問
國家主席習近平於昨天上午抵達馬尼拉，展開對菲律賓國事訪問。當地有團體到中國駐馬尼拉大使館抗議，不滿菲律賓與中國建立緊密關係。菲律賓有民調指，八成四受訪者不滿菲律賓總統杜特爾特未有強硬回應中國在南海軍事化，調查亦顯示，民眾對中國的信任程度非常低。 國家主席習近平於昨天上午十一時四十五分許，乘坐專機抵達馬尼拉阿基諾國際機場，對菲律賓進行國事訪問。習近平指期待與菲律賓總統杜特爾特，就加強中菲關係及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。同行的還有中共中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪、國務委員兼外交部長王毅等多名官員。 當地有團體趁習近平到訪，到中國駐馬尼拉大使館抗議，表達不滿，...
2018-11-21
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倡協議直布羅陀不適用 西班牙提條件阻英國脫歐
在脫歐草案文本上受到黨內迫宮的英國首相文翠珊，正受到另一打擊，事緣西班牙政府警告，英國和歐盟任何未來貿易關係協議若涵蓋直布羅陀，除非西班牙獲得特別的否決權，否則西班牙不會支持英歐達成的脫歐草案文本。 西班牙外相博雷利周一在歐盟總部布魯塞爾表示，西班牙需要獲得明確保證，美國和歐盟將來的貿易或安全協議，在獲得西班牙同意之前，不適用於直布羅陀。 博雷利強調，英國與歐盟的談判並沒有包含直布羅陀，攸關當地未來的談判要被分開討論。他說：「這點需要釐清，在英國退出歐盟的協議，以及在未來關係的政治宣言中釐清這個問題之前，我們無法給予支持。」 英國在一七〇四年，趁西班牙發生皇位繼承戰爭佔領了...
2018-11-21
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正望維港海景 凱旋門高曠大廳古典優雅
港鐵九龍站上蓋有多個豪宅屋苑，坐擁交通便利、生活所需完善等優勢，是次為大家介紹凱旋門的放盤，實用面積約953方呎，3房1套連工人套房間隔，單位裝潢具歐洲復古風情，賣點是向東南，對正開揚維港海景。 ...
2018-11-21
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騰訊疲軟 恒指ADR跌366點 美股兩連瀉 杜指挫546點
受美國零售商Target股價急跌11%，以及科技股繼續尋底的拖累下，美股連續兩日急跌，美股早段三大指數齊跌逾2%。 杜瓊斯工業指數早段曾跌596點，報24421點，跌幅達2.38%；標普五百指...
2018-11-21
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小組封王晉決賽周 荷蘭復活
荷蘭鬱金香再次綻放！橙軍經歷無緣世界盃和歐洲國家盃的痛楚後，周一於歐洲國家聯賽A1組作客2:2和德國，憑對賽較佳得失球差力壓同分的法國成為小組冠軍，取得明夏決賽階段的資格。 今仗荷蘭只要賽和已足夠成為小組冠軍，但他們甫開賽已被德軍鋒將迪姆華拿及利萊辛尼各入一球。 一掃歐國世盃屈辱 然而橙軍於八十五分鐘由翼鋒昆斯普美斯追成較接近紀錄後，教練團即向球員遞上小紙條，要求中堅雲迪積克頂到最前與盧克迪莊合組雙箭頭，結果這名利物浦守將於補時階段窩利抽射破網追和2:2。 荷蘭最終與法國同得七分，並憑對賽較佳得失球差成為A1組冠軍，與英格蘭、瑞士和葡萄牙一起晉級明夏決賽階段，擺脫接...
2018-11-21
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deTour實驗創意
本地藝術盛事之一《deTour 2018創意匯聚十日棚》（下稱《deTour》），將於11月30日（五）起舉行，匯聚多位新銳和著名藝術家的創意，一連十天向公眾展示多項嶄新的裝置藝術、展覽及工作坊。策展...
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下月分娩 母親回港湊孫 長腿孕媽李亞男
準備Baby shower 王祖藍和李亞男(Leanne)結婚3年，今年7月兩夫婦宣佈造人成功，Baby將於下月出世。近日，人夫忙綵排聖經音樂劇《唯獨祢是王II》，照顧大肚妻嘅責任就交畀由加拿...
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社論——中港雙劍合璧 人才自然來
瑞士洛桑管理學院公佈今年世界人才報告，新加坡排名超越香港，成為亞洲第一，香港排名跌至十八位。特首林鄭月娥回應指，她就任以來已投放八十三億元教育新資源，並指學院或未注意到。但投放新資源，不少用於改善現有教育的不足，在全球激烈競逐人才下，單單增加教育資源，並非最有效吸引人才來港的方法，政府必須構思全盤的方案。 眾所周知，在多項國際競爭力排名榜上，香港的弱項，都是創新科技水平較低，這與人才不足，大有關係。政府近年向教育大筆注入資源，對培訓人才有一定作用，但把香港與先進國家比併，就會發現香港投入科技研究的專項撥款，大為落後，而研究經費不足，又怎能吸納人才來港從事各項研發工作。 相比...
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賽日頭條——呂健威奮戰反擊
呂健威上日食尾胡，結束近一個月的頭馬荒。守得雲開，威哥今晚出馬五匹，雖然季內無一贏過，其中四駒卻累積五亞一季一殿，近況俱好。馬房剛破悶局，必定趁勢奮戰反擊！ 今夜谷中夜賽，呂健威正在紐西蘭的拍...
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