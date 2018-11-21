曾想短期出家張智霖嫌自己心浮氣躁

身為佛教徒的張智霖（Chilam）昨日出席佛教活動，他透露曾想過短期出家，但覺得自己心浮氣躁，未係時候，「3日唔玩電話都算閉關，試1日唔玩先。」問到若跟太太一起禁言會否好難？Chilam表示若然想試，太太也會配合，又指曾經到尼泊爾、不丹及佛祖成道的菩提樹等朝聖。



Chilam指兒子魔童與佛有緣，他說：「個仔3個月大已經同我去尼泊爾，因為有寧波車圓寂，一定要去。佢好有佛緣，聽經會坐定定。」有傳跟太太袁詠儀於機場鬧交？Chilam坦言對報道覺得好搞笑。問到兩公婆平時會為何事鬧交？他笑言芝麻綠豆的事，但認為兩個人一起，永遠不可能做到一致，必會有開心同意見分歧。他說：「我都好牙尖嘴利，要贏一定會贏，好有律師潛質。」Chilam更爆兒子遺傳其牙尖嘴利。



