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紅館騷減內部認購 鄭中基構思三代同堂表演

2018-11-21 列印
■鄭中基笑言囝囝梓仁喜歡彈結他、打鼓。
■鄭中基預告紅館騷會三代同堂演出。
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　　鄭中基將於明年農曆新年在紅館舉行《One More Time世界巡迴演唱會》，並於昨日舉行記者會；門票今日公開發售，為免「黃牛黨」炒賣門票，開賣首日只可透過信用卡、網上及電話訂購。鄭中基透露是次內部認購數量已減少，將有更多門票可供市民購買。

　　鄭中基表示上次個唱，唱到第四場開始聲沙沙，故今次會選擇中間休息一晚，至於若反應熱烈，可會考慮加場？他笑說：「如果係咁都冇辦法啦，會考慮；不如轉棟篤笑，不過講成晚仲辛苦。」另外，鄭中基透露今次台上會來一個真正的三代同堂，會跟女兒梓喬合唱一至兩首歌。問到兒子梓仁可會上台？他笑說：「睇到時瞓咗未囉！佢鍾意彈結他、打鼓，仲有我最唔叻嘅跳舞。」

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