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定欣盼黃智雯封三料視后

2018-11-21 列印
■杏兒和定欣希望聖誕可聚餐慶祝。
■定欣、姚子羚、李施嬅齊賀黃智雯封星馬視后。網上圖片
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　　胡定欣和胡杏兒昨齊出席一聖誕活動，談到聖誕節將至，杏兒表示每年家中都會擺放聖誕樹，所以需要買禮物作點綴，不過今年的禮物應該都歸囝囝李奕霆擁有。

　　問及會否搞聖誕派對狂歡一番？杏兒與定欣透露去年於胡蓓蔚家中舉行，更難得是「胡說八道」的成員都齊集，玩得不亦樂乎，希望今年再聚頭，但更希望好姊妹黃智雯能再下一城成為三料視后，笑言屆時可要求黃智雯一手包辦派對的費用。

　　另外，近日盛傳杏兒再度懷孕，她表示：「傳啫，不過傳都開心，有好消息一定會話俾大家知。」

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