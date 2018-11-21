  • 2018年11月21日 星期三
  • 22º
  • 86%
熱門： 黃牛佔中案九西補選鏞記捐肝

日報新聞 > 娛樂

木村拓哉下月襲台 與林志玲同場

2018-11-21 列印
■木村曾與林志玲合作拍劇，下月有機會在台灣聚舊。資料圖片
■木村與長澤正美出席新片記招。網上圖片
Previous Next

　　日本天王木村拓哉的細女光希（Kōki）今年出道做模特兒，旋即成為風頭躉，大受各品牌歡迎。相反木村近年於演藝圈表現沒太大突破，據日本雜誌《週刊女性》昨報道，指木村有意開拓其他亞洲市場，決定下月到台灣出席大型時裝騷「Asia Fashion Award」。

　　木村曾與台灣名模林志玲合作劇集《月之戀人》，加上他曾任2015年日本台灣觀光大使，在台灣人氣甚高，故他將訪台的消息傳出後，該時裝騷的門票即被搶購一空；木村屆時可以與有份出席時裝騷的林志玲同場敍舊了。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd