﻿下月分娩 母親回港湊孫 長腿孕媽李亞男

準備Baby shower



王祖藍和李亞男(Leanne)結婚3年，今年7月兩夫婦宣佈造人成功，Baby將於下月出世。近日，人夫忙綵排聖經音樂劇《唯獨祢是王II》，照顧大肚妻嘅責任就交畀由加拿大回港陪產嘅外母大人啦！日前下午，佗B近9個月嘅亞男獨自去中環太子大廈買派對用品，似係準備替腹中B女搞baby shower(迎嬰派對)。見美麗孕婦肥肚少肥身，長腿開始水腫，但步履輕盈，架上墨架好鬼靚！買完嘢，Leanne致電母親會合，再一齊上七人車返家休息。



大肚Leanne距離下月「卸貨」仲有一個月，其母亦已由加拿大回港，方便照顧大肚愛女兼幫手湊孫。日前下午，靚靚孕婦亞男和媽咪出中環分頭行動，其母去咗上環買參茸海味，燉湯畀乖女補身兼ready坐月進補。Leanne就獨自上太子大廈買派對用品。當日孕媽媽穿上連身裙，身形圓潤，手腳僅少少水腫，加上下巴尖尖，目測體重只增廿磅左右，狀態好fit。薄施脂粉嘅亞男搽上鮮紅色唇膏，佗住B女，特別省鏡。見佢在店內揀汽球，似係準備替腹中B女搞baby shower。加上大肚婆本月25日34歲生日，好大機會牛一加baby shower一次過雙囍臨門慶祝。



B女有英文名



買完嘢，Leanne離開店時發現有記者，顯得有點尷尬，馬上戴上墨鏡步出，然後低頭微笑主動和記者say hi。問人妻佗B輕鬆嗎？Leanne笑笑口謂「幾好呀！」再友善談及近況：「祖藍好忙呀！無時間陪我行街，不過我哋有一齊食晚飯。(B女改名未呀？)英文名改咗，出世先公佈，中文名留番畀daddy(祖藍)改。」其後，Leanne揮手離開，先去附近coffee shop買杯熱飲坐低唞唞，又撳吓手機，休息15分鐘才徒步行向皇后大道中，join埋媽咪上七人車返家。