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GNR亞博騷唱足3粒鐘 Axl與Slash同台製經典

2018-11-22 列印
■成員Duff McKaga。 圖：Kennevia Photography
■Axl（左）和Slash再度同台，在亞博傾力演出回饋樂迷。圖：Kennevia Photography
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　　80年代美國搖滾班霸Guns N' Roses（GNR）一連兩場「Not In This Lifetime Tour」前晚在亞洲博覽館開鑼，這次是樂隊自02年後再度來港開騷，更是「結他之神」Slash回歸與始創成員，包括主音Axl Rose和低音結他手Duff McKagan的經典陣容來港，他們更唱足3小時，非常盡興！

　　GNR巡唱於晚上8時揭幕，當Axl唱出經典作《Welcome to the Jungle》，樂迷情緒高漲，Axl也爆粗表示：「香港，同我一齊尖叫！我有啲緊張，但見到你哋着住GNR嘅T恤，好正！」Slash差不多在每首歌結尾都來一小段solo，臨近尾聲，他更獨奏了近10分鐘，台下樂迷聽到也不禁跳舞。

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