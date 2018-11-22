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羅拔迪尼路驚爆與妻分居

2018-11-22 列印
■羅拔迪尼路和Grace的婚姻盛傳再亮紅燈。資料圖片
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　　荷里活老牌男星羅拔迪尼路與結婚21年的前空姐妻子Grace Hightower，昨被美國八卦網站爆料指兩人已分居，並將於未來數星期宣佈離婚！另有消息人士稱，羅拔兩夫婦早於今夏已分居，故過去數月來都是羅拔單拖出席公開活動，未知是否婚姻再度觸礁，他前日出席表揚名導馬田史高西斯的晚宴時，似乎眉頭深鎖。

　　羅拔和Grace拍拖近十年於97年結婚，育有兩名子女，不過這次並非他們首次分開，羅拔曾在99年申請離婚，更為大仔Elliot的撫養權對簿公堂，其後他們重修於好，並在04年再訂婚盟。

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