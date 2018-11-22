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「公主抱」索晒氣 ﻿薛家燕﻿﻿為天華再減肥﻿

2018-11-22 列印
■謝天華咬實牙關抱起有份量的家燕姐。
■「缷貨」後謝天華繼續索晒氣。
■要抱多次？唯有請埋4壯士幫幫手。
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　　68歲的薛家燕跟表演嘉賓謝天華為12月4日及5日舉行的紅館處女騷《薛家燕愛你無限60年演唱會》排舞，勁歌熱舞後，天華還把家燕姐「公主抱」，雖然只維持了短短3秒鐘，但天華已谷到面紅，索晒氣！家燕姐唯有向天華派定心丸，着對方放心，已經努力的減了6至7磅，會多減3磅。

　　薛家燕與天華排舞前先來個面貼面情深對望，原來好戲在後頭，天華還把家燕姐「公主抱」，放下家燕姐後天華無力地蹲下抖氣，猛話手都震埋。

　　家燕姐見狀即說：「攞佢命喇！」待天華站起身，家燕姐再攬着他連講多次：「辛苦晒！」當全場起哄要求二人再抱一次時，天華有氣無力的拒絕：「唔可以，一日只能做一次，24小時後再搵我！」不過，家燕姐來個合十雙手，加擺出心心眼來懇求天華滿足大家要求，天華才勉為其難答允，並隨即找來4名壯丁幫手抱起家燕姐，笑爆全場。天華坦言抱起咁有「份量」的前輩有壓力，幸而他向來鍾意向高難度挑戰。



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