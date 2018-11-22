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14歲康堤甜蜜初戀 徐濠縈唔介意做年輕外婆

2018-11-22 列印
■《東周刊》圖文並茂報道，連阿徐都激讚夠神通廣大。
■徐濠縈身穿綠衣現身，坦言對囡囡拍拖開綠燈。
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　　今期《東周刊》封面報道陳奕迅（Eason）和徐濠縈的14歲寶貝靚女康堤（包包）和「嫩版彭于晏」少男十指緊扣甜蜜拍拖，身穿綠衣的阿徐昨晚現身活動時心情大靚，直認她和老公Eason對女兒拍拖開綠燈，採開放態度，「佢已經中三，呢個年紀應該拍拖，如有鍾意嘅人都好正常，我更唔介意做外婆享5代同堂福氣！」

　　阿徐笑笑口表示：「昨日（前日）擘大眼已有好多朋友好有心傳呢個報道我睇，因為知佢拍拖，我無被嚇親，只係奇怪傳媒朋友點解會收到風，因為包包禁止父母到場睇佢打波，連我都唔知場地位置。」阿徐笑言好唔抵得傳媒能跟足全程。她坦言，已見過女兒的男友幾次，大讚他好靚仔，Eason卻未見過，但他毋需心理準備，笑言看其樣子就知他超級開放。

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