﻿男友力撐 懶理被罵「八婆」 王敏奕 孖「攣情糖妹」玩轉超市

26歲嘅甜美小花王敏奕（Venus），同曾志偉兒子曾國祥（Derek）拍拖4年一直甜蜜蜜。日前Venus卻惹嚟本地粗口Rapper「火炭麗琪」開名喪插，鬧佢「八婆」，仲被咒生性病。好彩男友Derek高調護花，貼圖晒恩愛力撐，勝過千言萬語啦！「祥奕戀」打風打唔甩，日前晚上，Venus搵嚟同樣緋聞纏身嘅娛圈好姊妹糖妹行街鬆一鬆。兩女喺銅鑼灣超市笑晒口揀廚具，乜都玩一餐，有好友相伴，乜壓力都無啦！



近日忙拍新戲《地下拳》嘅王敏奕，同導演男友曾國祥不時高調放閃。但Venus無端被Rapper火炭麗琪在動態貼圖爆粗攻擊，矛頭直指Venus拆散前度男友和另一半，而火炭麗琪更喺曾國祥ig留言問道：「do u know ur girlfriend cheat u before？（你知唔知道你女友之前欺騙你嗎？）」惹嚟網民討論，話Venus瞞住正印Derek勾前度。其後火炭麗琪直認與男友剛分手，其男友正是Venus舊愛。有網民爆料指Venus初中已愛結識外籍男友，識咗另一個外籍男友後就移情別戀。



糖妹黐TB



Venus被揭戀情嘅黑歷史，但有男友力撐，無損心情，日前晚上約咗糖妹去銅鑼灣時代廣場行街。31歲嘅糖妹（黃山怡）日前傳出性取向「突變」，自13年與鴨王何浩文分手後，一直單身嘅佢被指新歡係從事保險業嘅同性密友DanDan，兩人上月在糖妹生日會上攬到實。其後糖妹笑住否認，話大專時已認識對方，仲笑笑口說：「我鍾意男人鍾意到爆炸！」當晚，兩位「新聞人物」和圈外女友人行逛超市，先揀咗幾個提子和柚子蛋糕仔，再買生果、飲品，然後主攻廚具，買咗個煎pan和砧板等，似係新居入伙玩煮飯仔。見四眼妹Venus和糖妹有講有笑，揀嘢時乜都玩一餐，兩女少少嘢都傻笑一餐，感情超好。逗留半小時，兩女買咗成堆廚具和食物，就同友人say bye，搭(車立)落停車場取車走人。



採訪 : 梁志明