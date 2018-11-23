難忍老公偷食索模 大塚愛8年婚姻告終

日本女歌手大塚愛與Hip Hop組合RIP SLYME成員SU結婚8年，育有一名7歲女兒，惟男方去年被踢爆偷食23歲索女模江夏詩織，他的音樂活動全被取消，組合本月初更宣佈暫停音樂活動，SU事後於社交網坦承「全部都是我的責任」，正式為出軌一事道歉。



自SU爆出偷食醜聞後，他與大塚愛的婚變傳聞也傳足一年，大塚愛前日透過社交網宣佈離婚，8年婚姻正式劃下句號，她坦言：「從每天幸福的日子，到難以忍受的每一天，實在是一言難盡，這是為了孩子所做的決定。」另外，據日媒《報知體育》報道，原來大塚愛一年多來遭到江夏長期騷擾，令她擔心孩子會受到傷害，更曾報警求助，故她與SU早於去年已分居。圖：網上圖片



