﻿支持減塑不遺餘力 何林恬兒樂與子女齊推廣環保

何林恬兒（Emily）、鄧麗欣（Stephy）和鍾麗淇，昨晚應邀為國際著名品牌Chloé的新店擔任開幕嘉賓，該品牌宣佈，會將售賣限量版手袋的部份收益，撥捐到何林恬兒有份創立的環保團體ECO DRIVE，支持推動減用即棄塑膠產品。



何林恬兒（Emily）有份創立的環保組織ECO DRIVE，積極推動減少使用即棄塑膠產品，更獲手袋品牌Chloé宣佈會將售賣限量版手袋的部份收益撥捐到ECO DRIVE，以作支持。Emily昨日出席Chloé新店開幕禮時，被問到會否也自掏腰包買手袋做善事？她笑言身邊朋友在今個聖誕節可能會收到這份禮物，媽媽謝玲玲也可能會收到。



齊為下一代努力



Emily又透露是次沒參與手袋設計，自覺沒有設計天賦，不像媽媽有漂亮的畫風，問到會否邀請媽媽出力設計義賣產品？她表示將來或有機會，又笑言聽聞藝術天份是隔代遺傳，因為3歲半的大仔和年約2歲的女兒也很喜歡畫畫，兩名子女在長輩生日時都會親手畫賀卡，花花顏色配搭漂亮，稍後很大機會以子女的畫作設計成ECO DRIVE義賣產品籌款，因為ECO DRIVE的理念也是為小朋友的未來努力。



Stephy盼更多人參與



同場的鄧麗欣（Stephy）認同女士對手袋情有獨鍾，但她比較喜歡收藏鞋。談到這次手袋義賣撥捐慈善用途，她大表支持，希望有更多人參與善舉。至於可有收過男友「王子」邱勝翊送的手袋？Stephy表示兩人剛開始拍拖不久，不講究物質，反而自己買禮物獎勵自己更開心。講到她在台灣做飲品生意，Stephy表示剛開店仍未回本，也想親到現場做生招牌，惟近日忙於拍攝新戲《金都》未能抽身。



本報記者