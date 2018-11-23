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﻿林師傑擺酒勁緊張 激咀歐陽巧瑩娛賓

2018-11-23 列印
■林師傑與歐陽巧瑩的兄弟姊妹團陣容鼎盛！
■林師傑和歐陽巧瑩情深親吻！
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　　現年30歲的林師傑與26歲的歐陽巧瑩（Tammy）昨日舉行婚宴，兄弟姊妹團包括有朱晨麗、劉佩玥、麥美恩、譚俊彥及楊潮凱等，一對新人接受訪問時更當眾恩愛地360度咀足1分鐘！

　　Tammy大爆新郎哥超緊張，拍拖4年，從沒見過他緊張到心跳這麼快，全身發熱及震晒，說話時亦眼濕濕有點手足無措。林師傑說準備一首自創歌曲送給老婆，「愛的宣言」會在起菜後才講。他們的婚禮沒有接新娘環節。問到「造人」大計時，Tammy稱不會太快，希望兩年後才考慮這問題，林師傑則說要努力儲錢，講到家人的照顧時，他亦感動到爆喊！
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