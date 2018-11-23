﻿備10套頒獎禮戰衣 軒仔先拔頭籌捧獎

張敬軒、鄭欣宜、鍾舒漫與G.E.M.（鄧紫棋）等30多位歌手，昨日均出席《新城勁爆頒獎禮2018》記者會，軒仔和G.E.M.在會上先拔頭籌，分別獲得播放指數歌曲獎及國語力歌手獎。



軒仔笑言有可能生得出19歲的後輩姜濤，今年還要「隔代爭獎」，已準備了逾10套戰衣出席連串頒獎禮！他亦笑言，今年對歌曲獎較個人獎更有信心，更自言會拍一齣「特異功能愛情科幻動作片」，並要以一敵五呢！欣宜早前被拍到素顏亦答應粉絲合照，她昨日笑言當時化了淡妝，又自嘲是「最懶藝人」，但歡迎邀她合照。