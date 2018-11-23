﻿約羽毛球名將 食tea傾波經 李克勤操Fit兩子做球手

近日，李克勤飛咗去美國Mohegan Sun做巡迴演唱會，離港前趁有班羽毛球國家隊好手嚟港打錦標賽，身為「羽毛球癡」嘅克勤就相約其中兩位好友黃東萍和賈一凡Gathering。日前下午，克勤夫婦帶埋兩位愛子一早去到銅鑼灣利園嘅著名日式甜品屋攞位。其後，兩位羽毛球好手東萍和一凡前來會合。 一行人開心食tea傾「波經」，克勤似有意培訓兩子做球手呢。最後一家人輪流「集郵」，落到樓下仲傾到唔捨得走呀！



一收工就係百分百Family man嘅克勤，同賢妻盧淑儀育有11歲大仔李立仁（Ryan）和8歲細仔李力司（Rex）。一家人都熱愛運動，除咗勁鍾意睇波、打高爾夫球，近年更瘋狂愛上打羽毛球。已有約3年羽毛球「波齡」嘅克勤，搵咗港隊伍家朗嘅教練教波，星級波友有葉蒨文、譚詠麟和林曉峰夫婦等等，仲感染埋兩子愛上。而經常睇比賽嘅克勤更認識咗好多國家隊隊員，傾吓「球經」變好友。



日前下午3時許，克勤揸車載妻兒去銅鑼灣利園，人夫泊車時，盧淑儀先帶囝囝上日式甜品屋坐低。未幾，克勤前來會合，並有女同事嚟拎份文件畀李太過目。15分鐘後，兩名國家隊女將黃東萍和賈一凡嚟到，克勤和大仔Ryan好雀躍，起身揮晒手帶路。Ryan見到偶像顯得好興奮，似足小粉絲黐實兩女，又坐在二人中間，而Rex就比較怕羞，一直伴在媽咪身邊，遙距say hi。一行人說說笑笑，氣氛超好。見李太好細心，抹乾淨餐具再分派，又拎消毒濕紙巾畀眾人抹手。等到幾款梳乎厘班戟上枱，李太又逐一分派，果然係個好媽媽。開心Gathering個半鐘，克勤先叫兩子同姐姐合照、然後到愛妻、克勤、最後係克勤夫婦加孻仔舉V影相，由大仔Ryan揸機。集完郵，小朋友笑晒口落樓，在門口傾多十分鐘先肯走人。



採訪 : 梁志明、張詠森