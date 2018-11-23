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﻿密密湊仔

2018-11-23 列印
■克勤和太太似做完運動後，揸車去養和探病。
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  另一日，克勤和素顏愛妻一身運動裝揸車現身養和。二人泊好車後，戴上口罩入醫院探病。逗留1小時，克勤夫婦揸車往銅鑼灣接囝囝，見小朋友一邊食麥記一邊上車，一家四口齊齊返回壽臣山道豪宅。

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