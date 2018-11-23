﻿感恩節好消息 陳凱琳陀B 鄭嘉穎報喜

鄭嘉穎與陳凱琳今年8月舉行婚禮，當時一度傳出雙喜臨門。陳凱琳昨晚在IG宣佈有喜消息，坦言對榮升父母仍有不少地方需要學習，但承諾會盡最大努照顧小生命。



鄭嘉穎亦在IG以中文宣佈喜訊：「感恩節，一個為了慶祝和感激我們所擁有的節日。在這個特別的日子裏，我和我太太想分享一份大禮物，就是我們家庭將會有一個小寶貝！雖然在成為父母的道路上仍然有很多東西要學習，但我們承諾，會盡最大的努力去照顧我們家庭的最新成員！」



鄭嘉穎與陳凱琳拍拖3年多，早前閃電宣佈婚訊。兩人於8月12日在峇里島舉行小型浪漫婚禮，當時嘉穎大唱冧歌《一千個願意》，抱得美人歸。兩人舉行婚禮後，於9月28日在港正式入紙排期註冊完婚。



